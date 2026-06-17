Mirta Ojito presenta en Madrid 'La memoria de las olas', junto a María Dueñas

'La memoria de las olas' supone el salto a la narrativa de ficción de la autora.

Madrid/El próximo martes 30 de junio, la Librería La Mistral de Madrid será el escenario de la presentación de La memoria de las olas (Editorial Espasa, 2026), la esperada primera novela de la periodista cubana Mirta Ojito. Para esta cita, la autora estará acompañada por la escritora española María Dueñas, autora de éxitos internacionales como El tiempo entre costuras.

La memoria de las olas supone el salto a la narrativa de ficción de Ojito, quien se inspira en un trágico acontecimiento histórico real: el naufragio en 1919 del buque transatlántico español Valbanera, conocido popularmente como el "Titanic de los pobres", que realizaba la ruta migratoria entre España y Cuba.

Nacida en La Habana, Mirta Ojito posee una de las trayectorias más sólidas y respetadas dentro del periodismo de investigación en Estados Unidos. Ha formado parte de las redacciones de grandes medios como The New York Times, The Miami Herald y El Nuevo Herald. Su rigor periodístico la ha hecho merecedora de un premio Pulitzer (compartido) y de un premio Emmy.

Ha ejercido la docencia en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y actualmente ocupa el cargo de directora sénior de Estándares de Noticias en NBC News y Telemundo. Es autora, además, de dos aplaudidos libros de no ficción.