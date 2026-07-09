'Muestra de cine cubano independiente en Madrid'

Una de las obras de la muestra es 'Matar a un hombre' (2024), de Orlando Mora.

Lugar: El Patio del Indiano, Calle de los Manantiales, 11, Vicálvaro, Madrid Fecha de inicio: 16-07-2026, 9:00 p.m. Fecha de fin: 16-07-2026, 11:00 p.m.

Madrid/El espacio cultural La Tertulia dedica su próxima edición en Madrid a una selección de audiovisuales independientes realizados entre 2015 y 2024. Curada y moderada por el periodista y crítico de cine cubano Antonio Enrique González Rojas, la muestra Formas libres en el cine cubano contemporáneo propone un recorrido por seis obras de ficción, documental, falso documental, videoensayo y videoarte que abordan la realidad de la isla a través de las tensiones de la diáspora, la memoria íntima, la censura y la creación al margen de las instituciones estatales.

Este event está rganizado por La Tertulia y coordinada por Rafael Vilches Proenza, Rigoberto Carceller, Francis Sánchez e Ileana Álvarez.

Obras en programa:

Diario de la niebla (2015), de Rafael Ramírez: Un falso documental de ciencia ficción que reflexiona sobre la reconstrucción y la manipulación de la memoria a partir de supuestos archivos encontrados de una ciudad implosionada.

El hijo del sueño (2016), de Alejandro Alonso: Filmado en 16 mm, este documental rescata la historia de un tío del realizador que emigró durante el éxodo del Mariel debido a la discriminación por su orientación sexual.

Las muertes de Arístides (2019), de Lázaro Lemus: Documental animado sobre la muerte de un joven por un disparo durante el Servicio Militar Obligatorio en 1991, rompiendo los silencios institucionales.

Petricor (2022), de Violena Ampudia: Una coproducción cubano-belga que explora, desde una mirada sensorial y doméstica, el desarraigo de la emigración a través del cuidado de las plantas.

Matar a un hombre (2024), de Orlando Mora: Obra de ficción que sufrió una fuerte censura y exclusión política por parte de las autoridades y los circuitos oficiales de exhibición en Cuba.

Control de los cambios (2024), de Hanzer González Garriga: Pieza de videoarte basada en una postal de 1982 sobre el uso de máscaras antigás, que analiza el adoctrinamiento político infantil y la pedagogía del miedo en la isla.

Entrada: Libre hasta completar aforo.