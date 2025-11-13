‘Entre mundos’

Varona se ha diferenciado por su técnica sólida, su capacidad de interpretación individual y su búsqueda de nuevos territorios estéticos.

Lugar: Fábrica de Arte Cubano (Nave 3), Calle 26, entre 11 y 13, Vedado, La Habana Fecha de inicio: 13-11-2025, 9:00 p.m. Fecha de inicio: 13-11-2025, 10:00 p.m.

La Habana/El reconocido guitarrista cubano Carlos Ernesto Varona ofrece este jueves un recital en la Nave 3 de la Fábrica de Arte Cubano, donde propondrá un repertorio que transita entre el canon de la guitarra clásica y sus propias exploraciones contemporáneas, desplegando su estilo limpio, expresivo y profundamente vinculado a la sensibilidad cubana.

Varona se ha diferenciado por su técnica sólida, su capacidad de interpretación individual y su búsqueda de nuevos territorios estéticos dentro de la guitarra clásica. Ha participado en conciertos dentro de Cuba y ha llevado su obra a públicos diversos, incluso mediante proyectos comunitarios que acercan la música a públicos habitualmente alejados. ￼

Su trayectoria está marcada por una formación rigurosa y por un compromiso con llevar la guitarra más allá del repertorio tradicional.