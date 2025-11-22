Una propuesta directa, que invita a la reflexión sobre las relaciones de poder y los vínculos personales entre individuos. ￼

La Habana/La actriz, dramaturga y directora Eva González presenta una nueva temporada de su monólogo Lo mío NO es tuyo, una pieza que combina intimidad, creación y denuncia para visibilizar las violencias sutiles que atraviesan la vida de las mujeres. Escritura, dirección e interpretación recaen en la artista, quien concibió la obra como respuesta al clásico Antes del desayuno de Eugene O’Neill y la adaptó para explorar el maltrato psicológico, la invisibilidad del valor femenino y la complicidad en las relaciones tóxicas.

Concebida por González no solo como espectáculo, sino como conversación incómoda e imprescindible, la pieza transita entre confesión y crítica. La autora señala que el trabajo partió de historias cercanas, de mujeres que atendieron hogares, criaron niños, sacrificaron sueños y aguardan reconocimiento. En esos rostros ella se vio a sí misma, compartiendo la vulnerabilidad de quien actúa, dirige y produce.

La función se inscribe dentro de las jornadas por la Eliminación de la Violencia de Género, un contexto que añade este trasfondo colectivo al acto artístico.