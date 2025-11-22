APOYO
Para ayudar a 14ymedio

‘Lo mío NO es tuyo’

Lugar: Sala Teatro El Sótano, Calle K entre 25 y 27, Vedado, La Habana.

Fecha de inicio: 21-11-2025

Fecha de fin: 07-12-2025

Horarios: Viernes 5:00 p.m.; Sábado 8:00 p.m.; Domingo 7:00 p.m. ￼

Una propuesta directa, que invita a la reflexión sobre las relaciones de poder y los vínculos personales entre individuos. ￼
Una propuesta directa, que invita a la reflexión sobre las relaciones de poder y los vínculos personales entre individuos. ￼
14ymedio

22 de noviembre 2025 - 12:14

La Habana/La actriz, dramaturga y directora Eva González presenta una nueva temporada de su monólogo Lo mío NO es tuyo, una pieza que combina intimidad, creación y denuncia para visibilizar las violencias sutiles que atraviesan la vida de las mujeres. Escritura, dirección e interpretación recaen en la artista, quien concibió la obra como respuesta al clásico Antes del desayuno de Eugene O’Neill y la adaptó para explorar el maltrato psicológico, la invisibilidad del valor femenino y la complicidad en las relaciones tóxicas.

Concebida por González no solo como espectáculo, sino como conversación incómoda e imprescindible, la pieza transita entre confesión y crítica. La autora señala que el trabajo partió de historias cercanas, de mujeres que atendieron hogares, criaron niños, sacrificaron sueños y aguardan reconocimiento. En esos rostros ella se vio a sí misma, compartiendo la vulnerabilidad de quien actúa, dirige y produce.

La función se inscribe dentro de las jornadas por la Eliminación de la Violencia de Género, un contexto que añade este trasfondo colectivo al acto artístico.  

También te puede interesar

Lo último

stats