Nacido en Guanabacoa, Bola de Nieve se convirtió en una de las figuras más singulares de la música cubana del siglo XX.

Miami/La Sala Catarsis del Teatro Trail de Miami acoge Nostalgia cubana: Bola de Nieve, un concierto que rendirá homenaje al pianista, cantante y compositor cubano Ignacio Villa (1911-1971), conocido universalmente por su nombre artístico, Bola de Nieve. La velada, organizada por HISTEPA, propone un recorrido por la herencia musical del artista a través del bolero y el jazz.

El espectáculo contará con la participación del tenor lírico Carlos Silva como solista invitado, acompañado por Antulio Mora al piano, José Gregorio Hernández en la percusión y Alex Berti, responsable de la dirección musical y el contrabajo.

Nacido en Guanabacoa, Bola de Nieve se convirtió en una de las figuras más singulares de la música cubana del siglo XX. Su voz inconfundible, su dominio del piano y una manera de interpretar que combinaba teatralidad, humor y una profunda carga emocional hicieron de sus presentaciones una experiencia difícil de encasillar. Cantó en escenarios de América y Europa, y cultivó un repertorio que transitaba con naturalidad entre el bolero, la canción romántica y las composiciones en varios idiomas.

Entre las piezas que marcaron su trayectoria figuran Drume negrita, Ay, amor, No puedo ser feliz y Si me pudieras querer. Más de medio siglo después de su muerte, su legado continúa inspirando a intérpretes de distintas generaciones, dentro y fuera de Cuba.

El concierto del 16 de diciembre busca recuperar esa sensibilidad musical y celebrar la vigencia de un artista cuya personalidad trascendió los géneros y las fronteras.

La entrada es gratuita gracias al patrocinio de HISTEPA, pero los asientos son limitados y se asignarán por orden de llegada. El espectáculo está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.