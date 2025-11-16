Bajo el título ‘Nuevos Horizontes Poéticos’, esta sesión se convierte en un punto de encuentro entre voces, ciudades y formas de mirar el mundo.

Miami/La Feria Internacional del Libro de Miami acoge un encuentro excepcional entre tres voces imprescindibles de la poesía cubana contemporánea: Reina María Rodríguez, Arístides Falcón Paradi y Armando Suárez Cobián, en una conversación guiada por el poeta y promotor cultural Germán Guerra.

Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura de Cuba, es una de las autoras más influyentes de la lírica cubana de las últimas décadas. Su obra, marcada por la hondura emocional, la precisión del lenguaje y un permanente diálogo entre lo íntimo y lo urbano, ha renovado profundamente la poesía de la Isla.

Por su parte, Arístides Falcón Paradi, escritor, editor y poeta, ha desarrollado una obra sostenida en la exploración de la memoria, la vida cotidiana y los desplazamientos del sujeto contemporáneo. Su estilo combina la observación fina con una sensibilidad que conecta lo personal y lo histórico.

Mientras que, Armando Suárez Cobián, poeta y narrador, es conocido por una escritura que transita entre la introspección, la imagen sensorial y la metáfora expansiva. Sus textos dialogan con la experiencia del exilio, la identidad y la construcción del yo poético.

Bajo el título Nuevos Horizontes Poéticos, esta sesión se convierte en un punto de encuentro entre voces, ciudades y formas de mirar el mundo. Un espacio para escuchar lecturas inéditas, explorar las derivas de la poesía cubana actual y compartir la complicidad de la palabra dicha en vivo.