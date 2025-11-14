La nueva producción Nutcracker in Havana revisita el clásico El cascanueces desde una perspectiva profundamente cubana: una Habana luminosa, danzaria, atravesada por ritmos afrocubanos y latin jazz sirve de escenario para una versión renovada, vital y contemporánea del cuento navideño. La banda sonora, basada en Tchaikovsky, ha sido reorquestada por el compositor cubano Pepe Gavilondo, que aporta un sonido híbrido donde lo sinfónico dialoga con lo popular.

Las funciones del 12 al 15 de noviembre tendrán lugar en el Blackpool Grand Theatre, Lancashire, Inglaterra, mientras que el resto de los lugares donde se presentará el espectáculo se pueden consultar en su página oficial.

El proyecto está dirigido y concebido por Carlos Acosta, una de las figuras más internacionales de la danza cubana. Formado en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Acosta fue principal dancer del Royal Ballet de Londres —uno de los rangos más altos dentro de la danza clásica mundial— y su carrera lo ha llevado a escenarios como el Teatro Bolshói, el American Ballet Theatre, la Ópera de París y el Teatro Mikhailovsky. Su estilo mezcla la técnica académica, la teatralidad caribeña y un rigor físico que lo han convertido en referente global. Ha sido galardonado con el Premio Benois de la Danse, la Orden del Imperio Británico y el Princess Grace Award, entre otros reconocimientos.

Desde hace más de una década, Acosta impulsa proyectos que vinculan la tradición clásica con el lenguaje contemporáneo y la identidad cubana. Además de liderar Acosta Danza, compañía fundada en La Habana en 2016, ha desarrollado un interés creciente por reinterpretar grandes obras del repertorio universal desde la mirada caribeña. Nutcracker in Havana es parte de esa misión: una puesta en escena multicultural donde la danza clásica convive con movimientos urbanos, gestualidad afrolatina y atmósferas de barrio habanero.

La gira —que abarca distintas ciudades europeas y norteamericanas— promete un espectáculo visualmente exuberante, con escenarios inspirados en la arquitectura tradicional de la Isla, vestuarios coloridos y un cuerpo de baile integrado por jóvenes talentos formados en Cuba. La propuesta, diseñada para audiencias amplias, es tanto un homenaje al clásico de Tchaikovsky como una celebración global del arte cubano.