'Ojalá': Estreno absoluto de la Compañía Rosario Cárdenas

La Habana/La prestigiosa Compañía Rosario Cárdenas presentará el estreno absoluto de su nueva pieza danzaría titulada Ojalá, bajo la dirección general de la propia coreógrafa y Premio Nacional de Danza. Con una propuesta coreográfica a cargo de Nelson Reguera, la obra explora a través del movimiento y un entorno inmersivo la esencia de las interacciones humanas, el cuerpo y el fenómeno de la hiperconexión en la era digital. Las funciones tendrán lugar en la Sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht.

Debido a las características de la puesta en escena y las condiciones del espacio, los organizadores han advertido que la capacidad de la sala estará limitada estrictamente a un máximo de 60 espectadores por función, por lo que se recomienda llegar con suficiente antelación.