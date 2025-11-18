Miami/La galería Galindo Art acogerá este viernes 21 de noviembre la presentación de Olimpo mínimo, la más reciente novela del escritor y periodista cubano Manuel Vázquez Portal, publicada por Ilíada Ediciones. La obra será introducida por tres figuras de peso del ámbito cultural del exilio: Amir Valle, reconocido narrador y director de Ilíada Ediciones; Félix Luis Viera, poeta y novelista imprescindible de la literatura cubana contemporánea; y Lilo Vilaplana, cineasta y escritor cuya obra ha explorado la represión, el trauma social y la memoria cívica. La jornada tendrá además un carácter simbólico al rendir homenaje al activista y prisionero político José Daniel Ferrer.

Olimpo mínimo propone una lectura paródica y testimonial del poder en Cuba, a partir de la historia paralela de un prisionero político que atraviesa el “valle de sombra y de muerte” del presidio, mientras el caudillo que lo encarcela se debate entre sus delirios de grandeza y el descubrimiento de su propia insignificancia ante la historia. La novela combina sátira, alegoría política y memoria carcelaria para entregar un texto que cuestiona el autoritarismo, desmonta la retórica del poder y rescata la dignidad del individuo frente al aparato represivo del Estado. Es, como ha señalado su editor, una rara avis dentro de las letras cubanas actuales.

Manuel Vázquez Portal (Morón, 1959) es poeta, narrador y periodista. Fue uno de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 y su Diario de prisión, escrito clandestinamente, se convirtió en un testimonio fundamental de la represión en Cuba y en un símbolo de la resistencia cívica. Tras salir al exilio, ha continuado ejerciendo el periodismo y desarrollando su obra literaria, marcada por una mezcla de lucidez crítica, sensibilidad poética y un profundo compromiso con la libertad de expresión. Ha recibido reconocimientos internacionales y es una figura esencial en el mapa intelectual del exilio cubano.

La presentación de Olimpo mínimo será una oportunidad para acercarse a una obra que entrecruza literatura, historia y denuncia, y para dialogar con uno de los autores más importantes del periodismo independiente cubano.