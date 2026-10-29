La Orquesta de Cámara de La Habana y Alma String Quartet ofrecen un concierto en la Fundación Ludwig

La agrupación dirigida por Daiana García participa junto al Alma String Quartet en la XV edición del Festival Internacional de Música de Cámara.

Lugar: Fundación Ludwig de Cuba, calle 13 #509, entre D y E, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 30-10-2026, 6:00 pm. Fecha de fin: 30-10-2026, 8:00 pm.

La Habana/La Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por la maestra Daiana García, ofrecerá un concierto junto al Alma String Quartet en la Fundación Ludwig de Cuba, como parte de la decimoquinta edición del Festival Internacional de Música de Cámara, que reúne a intérpretes y agrupaciones nacionales y extranjeros en diferentes escenarios de la capital.

La presentación forma parte de una programación que combina conciertos, clases magistrales, conferencias y encuentros entre músicos, con el propósito de promover la interpretación del repertorio camerístico y favorecer el intercambio entre artistas de distintas generaciones.

La Orquesta de Cámara de La Habana, fundada en 2006, se ha consolidado como una de las agrupaciones dedicadas a la difusión de la música de concierto en Cuba. Bajo la dirección de Daiana García, ha desarrollado un repertorio que abarca composiciones de diferentes épocas, con especial atención a la creación musical cubana.

El encuentro se inscribe en un festival presidido artísticamente por el pianista Frank Fernández y organizado por el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música de Concierto. La edición de este año cuenta con más de 30 agrupaciones e intérpretes y un concurso internacional en el que se inscribieron 21 conjuntos.

La Fundación Ludwig de Cuba, institución dedicada a promover el arte contemporáneo y el intercambio cultural, acoge esta presentación en colaboración con el Alma String Quartet.