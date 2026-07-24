La puesta en escena explora los conflictos familiares, los silencios, las lealtades y las fracturas emocionales que marcan las relaciones humanas.

La Habana/El dramaturgo, actor y director cubano Rolando Tarajano regresa a los escenarios de Miami con La oveja blanca, una nueva obra de su autoría que también dirige. La puesta en escena explora los conflictos familiares, los silencios, las lealtades y las fracturas emocionales que marcan las relaciones humanas, en una historia donde los personajes deberán enfrentarse a verdades largamente ocultas. Fiel al estilo de Tarajano, el montaje combina momentos de intensa carga dramática con un tratamiento íntimo de la psicología de sus protagonistas.

El elenco está integrado por Dianelys Brito, Elizabet San Miguel, Rolando Tarajano, Daniel Panebianco y Roly Guardado. La dirección y el texto son del propio Tarajano, mientras que la imagen promocional incorpora una obra del artista plástico cubano Reynier Llanes. La producción se presentará en el Sandrell Rivers Theater, uno de los espacios más activos para el teatro en español del sur de Florida.

Rolando Tarajano es una de las figuras más reconocidas del teatro cubano contemporáneo. Formado como actor en Cuba, ha desarrollado una amplia trayectoria como dramaturgo, director e intérprete tanto en la Isla como en el exilio. En Miami ha consolidado una carrera marcada por textos de fuerte contenido humano y social, con especial atención a los conflictos de la familia, la memoria y la identidad. La oveja blanca constituye su más reciente estreno y reafirma esa línea de trabajo, apoyada en un reparto de actores habituales de la escena hispana del sur de Florida.

Entradas: Disponibles a través de FTF Shows.

Información: +13052848872