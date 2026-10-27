Pablo Medina recibirá la Medalla ‘La Avellaneda’ 2026 en Nueva York

El Centro Cultural Cubano de Nueva York reconoce la trayectoria literaria de Pablo Medina con la Medalla La Avellaneda 2026.

Nueva York/El escritor cubanoamericano Pablo Medina recibirá la Medalla La Avellaneda 2026, el máximo reconocimiento literario que concede el Centro Cultural Cubano de Nueva York (CCCNY), en una ceremonia organizada en colaboración con el Instituto Cervantes. El homenaje estará dedicado a una de las voces más destacadas de la literatura cubana escrita desde el exilio y a una trayectoria que abarca la poesía, la novela, las memorias y la traducción.

Nacido en La Habana y establecido en Nueva York desde los doce años, Medina encontró tempranamente en la literatura una forma de explorar la identidad, la memoria y el desarraigo. Su primer poemario, Pork Rind and Cuban Songs (1975), es considerado el primer libro de poesía escrito directamente en inglés por un autor nacido en Cuba. Desde entonces ha publicado diez colecciones de poemas en inglés, tres en español, cinco novelas y un volumen de memorias.

Entre sus títulos recientes figuran Sea of Broken Mirrors (2024) y Río de no volver (2025). También ha desarrollado una importante labor como traductor, acercando al público angloparlante obras de Federico García Lorca, Virgilio Piñera y Alejo Carpentier. Su trayectoria ha sido reconocida con becas y distinciones de las fundaciones Cintas, Guggenheim y Rockefeller, así como del National Endowment for the Arts. Es profesor emérito de Emerson College, en Boston.

La presentación del homenajeado estará a cargo de la crítica literaria e investigadora Adriana Méndez Rodenas, profesora emérita de la Universidad de Iowa y especialista en literatura cubana del siglo XIX. Tras su intervención tendrá lugar la entrega de la medalla, seguida de unas palabras de Pablo Medina.

El galardón lleva el nombre de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), poeta, novelista y dramaturga nacida en Camagüey, cuya obra desafió las convenciones sociales de su época y abordó cuestiones como la esclavitud y la desigualdad entre hombres y mujeres. La distinción reconoce contribuciones innovadoras y duraderas al patrimonio literario cubano.

Entre los escritores que han recibido anteriormente la Medalla La Avellaneda figuran Reina María Rodríguez, José Kozer, Leonardo Padura, María Elena Cruz Varela, José Triana, Manuel Díaz Martínez y Nilo Cruz.

La actividad forma parte de la serie CreateNYC Language Access Series on History, Art, and Literature y se desarrollará en español. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado y es necesario reservar previamente.

Reservas: ⁠Inscripción gratuita en Eventbrite