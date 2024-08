Panel ‘Escuchar voces cubanas en tiempos de crisis’

Fecha de inicio: 2024-09-17

Fecha de fin: 2024-09-17

Horario: 18:00 a 20:00 (hora local)

Ciudad: Nueva York

Lugar: Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York

"Escuchar voces cubanas en tiempos de crisis" es el primero de tres paneles que el Centro Bildner y el Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York organizan para explorar la vida y obra de la difunta historiadora, Elizabeth Dore. Fallecida en 2022, pasó los últimos 20 años de su vida dirigiendo “Cuban Voices”, un proyecto de historia oral patrocinado por la Fundación Ford que recopila recuerdos de la Revolución Cubana.

En 2023, la editorial Duke University Press publicó su libro póstumo, How Things Fall Apart: What Happened to the Cuban Revolution (Cómo las cosas se derrumban: ¿Qué le pasó a la Revolución Cubana), que cuenta la historia de la Cuba moderna a través de la vida de siete isleños de la generación post soviética.

Portada del libro / Duke University Press

La primera parte del panel, a cargo de la profesora emérita de Historia en la Universidad Stony Brook, Brooke Larson, se centrará en la historia personal y política de Dore, así como en su legado intelectual. Después, el profesor del Departamento de Sociología y Antropología del Baruch College,Ted A. Henken, compartirá un análisis del libro How Things Fall Apart: What Happened to the Cuban Revolution.

Finalmente, Flor Barceló, la archivista que procesó para que puedan ser consultadas por el público las más de 100 entrevistas que ayudaron a construir el libro, compartirá una introducción a la colección de historia oral "Cuban Voices". El evento será gratuito y los interesados deberán enviar un correo electrónico a bildner@gc.cuny.edu para registrarse.