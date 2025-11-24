El volumen ofrece una nueva mirada sobre el arte cubano al reconstruir la biografía, los materiales, las obras y la formación de creadores afrodescendientes.

Madrid/Este miércoles, los académicos Alejandro de la Fuente y Cary Aileen García Yero presentarán El pasado mío. Contribuciones afrodescendientes al arte cubano (Iberoamericana Vervuert, 2025), un libro que revisa de manera rigurosa y necesaria la participación de artistas afrodescendientes en la historia del arte cubano, desde la etapa colonial hasta la actualidad. En la presentación, acompañados por el curador Omar-Pascual Castillo, se debatirá por qué esas voces han permanecido invisibilizadas y cómo ese silencio ha moldeado el canon cultural en Cuba.

El volumen ofrece una nueva mirada sobre el arte cubano al reconstruir la biografía, los materiales, las obras y la formación de creadores afrodescendientes ignorados por el discurso dominante. De la Fuente, profesor de Harvard, y García Yero, investigadora del David Rockefeller Center, proponen una genealogía artística que desafía las estructuras racializadas del reconocimiento cultural.

Este evento amplía no sólo el ámbito académico sino también cultural y editorial: se suma a una rareza en el contexto cubano, la de un libro de arte serio, ilustrado, en tapa dura, que confronta los silencios históricos y abre caminos de interpretación alternativa. Su aparición refuerza el hecho de que la historia del arte cubano requiere urgentemente reposicionarse en clave de diversidad.