APOYO
Para ayudar a 14ymedio

‘El pasado mío. Contribuciones afrodescendientes al arte cubano’

Lugar: Librería La Central del Museo Reina Sofía, Calle de Santa Isabel 52, Madrid, España.

Fecha de inicio: 26-11-2025, 7:00 p.m.

Fecha de fin: 26-11-2025

El volumen ofrece una nueva mirada sobre el arte cubano al reconstruir la biografía, los materiales, las obras y la formación de creadores afrodescendientes.
El volumen ofrece una nueva mirada sobre el arte cubano al reconstruir la biografía, los materiales, las obras y la formación de creadores afrodescendientes.
14ymedio

24 de noviembre 2025 - 13:04

Madrid/Este miércoles, los académicos Alejandro de la Fuente y Cary Aileen García Yero presentarán El pasado mío. Contribuciones afrodescendientes al arte cubano (Iberoamericana Vervuert, 2025), un libro que revisa de manera rigurosa y necesaria la participación de artistas afrodescendientes en la historia del arte cubano, desde la etapa colonial hasta la actualidad. En la presentación, acompañados por el curador Omar-Pascual Castillo, se debatirá por qué esas voces han permanecido invisibilizadas y cómo ese silencio ha moldeado el canon cultural en Cuba.

El volumen ofrece una nueva mirada sobre el arte cubano al reconstruir la biografía, los materiales, las obras y la formación de creadores afrodescendientes ignorados por el discurso dominante. De la Fuente, profesor de Harvard, y García Yero, investigadora del David Rockefeller Center, proponen una genealogía artística que desafía las estructuras racializadas del reconocimiento cultural.

Este evento amplía no sólo el ámbito académico sino también cultural y editorial: se suma a una rareza en el contexto cubano, la de un libro de arte serio, ilustrado, en tapa dura, que confronta los silencios históricos y abre caminos de interpretación alternativa. Su aparición refuerza el hecho de que la historia del arte cubano requiere urgentemente reposicionarse en clave de diversidad.

También te puede interesar

Lo último

stats