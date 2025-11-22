Pedro Luis Ferrer y Lena Ferrer en concierto

Nueva York/El legendario músico, compositor y cantante cubano Pedro Luis Ferrer se presenta, junto a su hija, Lena Ferrer, en Joe’s Pub. El artista ocupa un lugar singular en la música y la cultura social de Cuba: inició su carrera en 1969 y ha compuesto canciones que han quedado en la memoria de varias generaciones. Su repertorio abarca estilos como son montuno, punto guajiro, trova tradicional y guaracha.

Las letras de Ferrer destacan por su combinación de poesía, humor y comentario social. La presentación no es solo un concierto: es también una oportunidad ineludible para quienes desean sumergirse en la guaracha, en la esencia del “son” cubano con acento de crítica social.

Para quienes tengan interés en la música cubana más allá de los clásicos comercializados, este es un evento imperdible. Ferrer no solo interpreta guarachas sino que las dota de memoria colectiva, ironía política y sabor popular. Su voz, su guitarra y el tres que domina evocan ese puente entre la Cuba olvidada de barrios y guateques y la escena del exilio que lo ovaciona.