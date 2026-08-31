Pedro Luis Ferrer presenta ‘La Bunga’ en Miami

El álbum recorre géneros y formas como el son, la trova, la guaracha, el changüí y el sucu sucu.

Miami/El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer ofrecerá un concierto especial junto a su hija, la compositora y cantante Lena Ferrer, para presentar en Miami su nuevo disco, La Bunga. La cita tendrá además carácter de celebración por el cumpleaños 74 del músico, nacido el 17 de septiembre de 1952 en Yaguajay. Los organizadores anuncian también la participación de artistas invitados.

La Bunga, publicado el 28 de agosto por el sello Dot Time Records, reúne 14 composiciones de Pedro Luis Ferrer y constituye una nueva incursión del artista en las raíces de la música cubana. El álbum recorre géneros y formas como el son, la trova, la guaracha, el changüí y el sucu sucu, combinados con la particular experimentación musical que ha caracterizado su obra. Entre sus temas aparecen Celebración, Papurrico, Conga del pueblo, Soncito y Son de medio peso.

Ferrer, compositor, guitarrista, tresero y poeta, inició profesionalmente su carrera como trovador en 1973 y es autor de canciones como Mariposa, le puso música al Romance de la niña mala escrito por su tío Raúl Ferrer, además de crear numerosas guarachas que alcanzaron gran popularidad en Cuba durante los años 80. Su obra se distingue por mezclar la tradición popular, la décima, el humor y la sátira con una elaboración instrumental muy personal.

En el escenario lo acompañará Lena Ferrer, colaboradora habitual de su padre desde hace décadas. Cantante, compositora e instrumentista, aporta al dúo voces, percusión y marímbula y ha desarrollado también una obra propia basada en la investigación de formas tradicionales cubanas, particularmente ritmos de raíz oriental. Padre e hija han actuado juntos en Cuba, Estados Unidos y Europa.