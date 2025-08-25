Yo fui mi peor abismo, exposición de Jesús Lara Sotelo

La Habana/Lugar: Galería Collage Habana

Fecha de inicio: 25-07-2025

Fecha de fin: 31-08-2025

El artista plástico, escritor y músico Jesús Lara Sotelo (La Habana, 1972) presenta su exposición Yo fui mi peor abismo, que se exhibe hasta el mes de septiembre en la Galería Collage Habana. En declaraciones a Tribuna de La Habana y rodeado por las 53 obras que conforman la muestra, el autor confesó que " este es un viaje que ha abierto la puerta de esas etapas oscuras, que he atravesado en mi vida, ya superadas; como un arqueólogo saco mis piezas más íntimas, privadas, desgarradoras, que son el resorte más oscuro y el más creativo de un artista, y también del ser humano, que en definitiva es un artista de su propia vida y su realidad. Pero es también un viaje de redención, de saneamiento espiritual".

La exposición tiene lugar en los salones de la Galería Collage Habana, permanece abierta al público de lunes a sábado, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Dirección: Boulevard de San Rafael, entre Industria y Consulado.