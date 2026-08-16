‘Con los pies en la Tierra’, una exposición de World Press Photo en La Habana

La muestra documenta tanto los efectos de la emergencia climática como las respuestas que distintas comunidades desarrollan para enfrentarse a ella.

Lugar: Explanada del Castillo de San Salvador de La Punta, Prado y Malecón, La Habana. Fecha de inicio: 12-08-2026 Fecha de fin: 7-09-2026

La Habana/La exposición internacional de World Press Photo Con los pies en la Tierra. Cambio climático y futuros climáticos (Down to Earth: Climate Change and Climate Futures) llega a La Habana con una selección de proyectos fotográficos dedicados a documentar tanto los efectos de la emergencia climática como las respuestas que distintas comunidades desarrollan para enfrentarse a ella.

Instalada al aire libre en la explanada del Castillo de San Salvador de La Punta, junto al Malecón, la muestra cuenta con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba, la Delegación de la Unión Europea, la Fototeca de Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Con los pies en la Tierra es la primera exposición especial de World Press Photo concebida específicamente para visualizar el cambio climático y sus posibles futuros. El proyecto se nutre del archivo del prestigioso concurso internacional de fotoperiodismo y reúne 21 trabajos premiados del siglo XXI.

El recorrido está articulado alrededor de dos grandes relatos. El primero muestra la dimensión de la crisis: extracción de carbón y petróleo, acumulación de residuos, aumento del nivel del mar, incendios forestales, sequías y otros procesos que están transformando ecosistemas y comunidades. El segundo desplaza la mirada hacia la adaptación y la resistencia, con imágenes sobre energías alternativas, soluciones científicas para la producción de alimentos, conocimientos indígenas y movimientos ciudadanos contra proyectos que amenazan el medioambiente.

Entre los fotógrafos incluidos figuran Ami Vitale, Lalo de Almeida, Kadir van Lohuizen, Amber Bracken, Katie Orlinsky, Luca Locatelli, Matthew Abbott, Adriana Loureiro Fernandez, Jasper Doest y Anush Babajanyan, junto a otros autores reconocidos por World Press Photo.

Las fotografías recorren geografías y conflictos ambientales muy diversos. Desde la contaminación asociada a la explotación petrolera en Venezuela hasta los grandes vertederos de África, la minería de carbón en Alemania o los devastadores incendios australianos, la exposición busca relacionar fenómenos que a menudo se perciben como problemas aislados y mostrar su dimensión global.

La muestra también recoge experiencias de innovación agrícola, conservación y organización comunitaria.

La ubicación habanera añade un contexto particular a una exposición centrada en la relación entre las ciudades, las comunidades y un clima cambiante: las imágenes se exhiben precisamente frente al mar, en uno de los puntos más reconocibles del litoral de la capital cubana.