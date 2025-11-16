Zarza ha convertido la figura del toro en un emblema personal y un protagonista que dialoga con la historia cultural cubana .

La Habana/El Taller de Serigrafía René Portocarrero acoge este miércoles la acción artística Plaza de Toros, una intervención concebida por el maestro Rafael Zarza, Premio Nacional de Artes Plásticas 2020 y una de las figuras más singulares del arte cubano contemporáneo. El proyecto, anunciado como una lidia simbólica con “22 hermosos y bravos toros”, despliega el imaginario taurino que ha marcado durante décadas su obra gráfica, un territorio donde la anatomía del toro sirve de metáfora para explorar poder, violencia, erotismo y transgresión.

Zarza —cuyo estilo se mueve entre la sátira, el comentario social y la experimentación gráfica— ha convertido la figura del toro en un emblema personal, un protagonista que dialoga con la historia cultural cubana y con una mirada irreverente hacia la autoridad y sus rituales. En Plaza de Toros, ese universo vuelve a activarse en clave performativa y serigráfica, reforzando la idea del artista como “matador” que interviene el espacio y convoca a su propia cuadrilla creativa.

La propuesta contará con la participación de varios artistas y colaboradores como Carlos Almeida, Yuniel Moti Pérez, Jorge L. Hernández, Bladimir Acosta, Alexis Duquezne, Ramón Aguilera, Jessica Vázquez y Yusniel Labañino. La puesta juega con la estética de los antiguos afiches taurinos españoles, pero desde la iconografía híbrida y mordaz que caracteriza a Zarza.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el creador sigue explorando la potencia simbólica del cuerpo animal como espejo de tensiones humanas y estructurales. Su obra, presente en colecciones dentro y fuera de Cuba, continúa ampliándose hacia nuevos soportes y lenguajes, sin perder la carga crítica ni el humor ácido que han definido su sello.