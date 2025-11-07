El libro propone una mirada renovada a la poesía de Martí, combinando el rigor académico con una lectura sensible de los textos.

El ciclo Encuentros Insularis invita al lanzamiento del volumen Polvo de alas de una gran mariposa (Editorial Dos Patrias, 2025), un estudio y reconstrucción del último poemario de José Martí realizado por el ensayista y profesor José Raúl Vidal y Franco.

El libro propone una mirada renovada a la poesía del Apóstol, combinando el rigor académico con una lectura sensible de los textos que Martí escribió en sus últimos años de vida, cuando su pensamiento se debatía entre el deber político y la vocación estética. En palabras del autor, “la poesía martiana no es solo un testamento lírico, sino una ética de la entrega total, una batalla de luz contra el olvido”.

La presentación estará a cargo del poeta Joaquín Gálvez y del profesor Emilio J. Sánchez, quienes dialogarán con Vidal sobre la trascendencia del legado martiano y la necesidad de revisitarlo desde las nuevas lecturas críticas del exilio. “Es un libro que combina pasión, historia y método, y que devuelve a Martí al lugar del poeta que nunca dejó de ser”, señaló Gálvez en el anuncio del evento.

El encuentro forma parte de las actividades culturales que, desde Miami, buscan mantener vivo el estudio de la obra martiana y fortalecer los lazos entre los creadores cubanos dentro y fuera de la Isla. La entrada es gratuita y abierta al público.