Fecha de inicio: 1-10-2025

Fecha de fin: 31-10-2025

Dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para mejorar las vidas de las personas mayores y sus cuidadores en Cuba. Convocado por Cuido60 – Observatorio de Envejecimiento, cuidados y derechos

Propósito del Premio:

El Premio Cuido60-Agencia Mayor tiene como objetivo reconocer, visibilizar y estimular la agencia de la sociedad civil independiente en Cuba en la provisión de servicios, cuidados y atención a las personas mayores y sus cuidadores. Este premio está dirigido a aquellas organizaciones, iniciativas o proyectos que se distingan por su innovación y accesibilidad en la provisión de servicios de cuidados, atención y promoción de los derechos de las personas mayores y sus cuidadores en Cuba.

Categorías del Premio:

Se otorgará un premio y hasta tres menciones honoríficas.

El proyecto premiado debe abordar, de forma innovadora y efectiva, alguna o varias de las siguientes áreas:

Innovación en el cuidado y servicios a personas mayores: Proyectos que presenten enfoques nuevos y eficaces para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Cuba.

Incidencia pública y sensibilización: Proyectos que hayan logrado generar incidencia en la sociedad a través de alguna acción o que hayan contribuido a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los derechos y el bienestar de las personas mayores y cuidadores.

Cooperación transnacional: Iniciativas que promuevan los cuidados transnacionales a través de la colaboración entre organizaciones y personas ubicadas en diferentes países, pero cuyo trabajo o beneficiarios sean personas mayores o cuidadores radicados en

Requisitos para la Nominación y criterios de evaluación:

Las iniciativas nominadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Innovación y creatividad: Propuestas que introduzcan soluciones novedosas y efectivas para mejorar la atención a las personas mayores en Cuba.

Impacto tangible: Las iniciativas deben haber demostrado resultados claros y medibles en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, en su bienestar social, salud o participación en la comunidad.

Accesibilidad: Los proyectos deben ser accesibles a la población de personas mayores en Cuba, tomando en cuenta sus diversas condiciones sociales, económicas y tecnológicas.

Sostenibilidad: Se valorará la capacidad de la iniciativa para perdurar en el tiempo, tanto desde el punto de vista económico, organizativo, como social.

Ser ejecutado en Cuba: El proyecto debe llevarse a cabo dentro del territorio cubano y beneficiar a personas mayores o cuidadores residentes en Cuba.

Carácter transnacional (opcional): Iniciativas con colaboración o intercambio internacional serán evaluadas positivamente, especialmente aquellas que fortalezcan redes de apoyo y cooperación para las personas mayores.

Procedimiento de Nominación y plazos

Formulario de Nominación: Los interesados deben completar un formulario de nominación disponible en el sitio web oficial de Cuido60 y en el siguiente enlace: https://forms.gle/KDs4N3avpf5Eovmq6

En el formulario debe proveer la siguiente información:

Datos informativos y descripción de la organización, proyecto o iniciativa

Objetivos alcanzados y resultados obtenidos.

Enfoque y metodología utilizados.

Evidencias audiovisuales de impacto o cambios generados.

Información sobre la sostenibilidad del proyecto (económica, social e institucional).

Si aplica, detalles sobre el componente transnacional de la iniciativa.

Plazos:

Lanzamiento de convocatoria: Miércoles 1 de octubre de 2025

Cierre de convocatoria: Viernes 31 de octubre de 2025

Anuncio de resultados: Martes 25 de noviembre5. Premio

Se entregará un premio único anual que consistirá en una recompensa económica de 500 USD destinada a apoyar el desarrollo o expansión de la iniciativa premiada.

Se podrán considerar hasta tres menciones honoríficas.

El anuncio del Premio se realizará mediante las redes sociales de Cuido60 el martes 25 de noviembre de 2025 y podrán realizarse reportajes específicos en otros medios sobre la labor de la organización.

Para obtener más información sobre el proceso de nominación, las bases del premio y cualquier consulta, por favor visite nuestro sitio web [www.cuido60.com] o contacte con el equipo organizador a través del correo electrónico: alejandra.lache@cuido60.com