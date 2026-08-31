Presentación del ‘Informe Cuba 2025’

El 89% de los hogares cubanos incluidos en una encuesta nacional se encuentra en situación de pobreza extrema.

Miami/La Red de Observatorios Independientes de Cuba presentará en Miami su Informe Cuba 2025, una investigación que ofrece una amplia radiografía de la situación de la Isla durante el pasado año y reúne información sobre pobreza, inseguridad alimentaria, apagones, envejecimiento, violencia de género, conflictividad social, trabajo, economía y concentración de recursos en manos del conglomerado militar.

Entre los datos que serán expuestos durante la conferencia figura que el 89% de los hogares incluidos en una encuesta nacional se encuentra en situación de pobreza extrema, mientras siete de cada diez personas consultadas dijeron haberse visto obligadas a saltarse al menos una comida diaria. La Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 de Food Monitor Program señala, además, que el 29,3% de los encuestados come solamente dos veces al día.

El informe documenta también 11.268 protestas, denuncias y acciones cívicas durante 2025, más de un 25% por encima del año anterior, así como 48 feminicidios verificados. En el ámbito económico, calcula que el salario medio oficial de 6.930 pesos equivalía, según el valor del dólar en el mercado informal al cierre de 2025, a unos 13 dólares mensuales, mientras las pensiones rondaban los tres dólares.

La conferencia permitirá conversar con los investigadores y organizaciones responsables de recopilar los datos, conocer las metodologías utilizadas y analizar las implicaciones de los resultados para los cubanos dentro y fuera de la Isla.

Quienes no puedan acudir a FIU podrán seguir el encuentro mediante una transmisión en vivo, en la que se dará prioridad a las preguntas de los participantes conectados virtualmente.

Confirmación de asistencia: mc.herrera@4metrica.org

Enlace de transmisión: https://us06web.zoom.us/j/88057265242 · ID de reunión: 880 5726 5242