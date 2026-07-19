Presentación del libro ‘Cuentos que acarician o duelen’

La antología ofrece un recorrido por la narrativa de escritores emigrados y exiliados que han convertido a Miami en un importante espacio de creación literaria.

Miami/El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio invita a la presentación de Cuentos que acarician o duelen, un volumen editado por el escritor y periodista Luis de la Paz que reúne relatos de 32 autores vinculados a la vida literaria del sur de Florida.

La antología ofrece un recorrido por la narrativa de escritores emigrados y exiliados que han convertido a Miami en un importante espacio de creación literaria. A través de estilos y temáticas diversas, el libro refleja las experiencias, inquietudes y miradas de una comunidad que ha enriquecido el panorama cultural de la ciudad.

Durante el encuentro, Luis de la Paz conversará sobre el proceso de edición de la obra y el aporte de sus autores, entre los que figuran Hernán Vera, José A. Albertini, Humberto Rossenfeld, Félix Luis Viera, José Hugo Fernández, Willema Wong, Uva de Aragón, Sindo Pacheco, Manuel C. Díaz, Ena Columbié, Elvira de las Casas, María Cristina Fernández, Legna Rodríguez Iglesias, José Abreu Felippe, Nicolás Abreu Felippe, Rodolfo Pérez Valero, Luis Alejandro Ordóñez, Luis Felipe Rojas, Gastón Virkel, Pedro Medina León, Lourdes Vázquez, Camilo Pino, María Elena Hernández, Ernesto y Alejandro Ríos, José M. Fernández Pequeño, Rodolfo Martínez Sotomayor, Denis Fortún, Gabriela Caballero, Carlos A. Díaz Barrios y Mireya Robles.

Luis de la Paz (La Habana, 1956) es escritor, periodista y promotor cultural. Ha publicado novelas, cuentos y poesía, además de editar numerosas antologías de autores cubanos. Actualmente conduce el espacio cultural Viernes de Tertulia y colabora con diversos medios de comunicación del sur de Florida. La presentación brindará la oportunidad de dialogar con el editor sobre una obra que celebra la vitalidad de la narrativa cubana escrita desde el exilio.