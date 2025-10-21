Presentación del libro 'Bajo la memoria' de Luis de la Paz

Miami/Lugar: Biblioteca Regional de Westchester

Fecha de inicio: 25-10-2025 / 3:00 pm

Fecha de fin: 25-10-2025 / 5:00 pm

Presentación del libro Bajo la memoria (Ediciones La Gota de Agua) de Luis de la Paz.

El escritor y periodista Luis de la Paz presenta su más reciente libro, Bajo la memoria, una obra que vuelve sobre los temas esenciales de su narrativa: el paso del tiempo, los recuerdos, la familia y el amor. A través de doce historias entre Cuba y el exilio, el autor ofrece una mirada íntima y reflexiva sobre la vida, con su característico estilo directo y profundamente humano. Radicado en Miami, De la Paz —Premio Museo Cubano de Ensayo y Premio Lydia Cabrera de Periodismo— es una de las voces más sólidas de la literatura cubana del exilio, con una amplia trayectoria que abarca narrativa, poesía y ensayo.

Esta presentación es gratis y abierta al público.

Dirección: 9445 Coral Way, Miami, Florida 33165