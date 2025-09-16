Presentación de los libros 'Cien días de poder' y 'Cien días de insomnio II'

Miami/Lugar: Biblioteca Regional de Westchester

Fecha de inicio: 20-09-2025/ 3:00 pm

Fecha de fin: 20-09-2025/ 5:00 pm

El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio invita a la presentación en Miami de los libros: Cien Días de Poder y Cien Días de Insomnio II, de Armando M. D’Fana.

Con la participación del profesor Julio M. Shiling, prologuista, y de Ángel De Fana, expreso político y panelista.

La entrada es gratis y abierta a todo el público.

Dirección: 9445 Coral Way, Miami, FL 33165