Presentación de la novela 'Mi nombre es polvo', de Amir Valle

Alicante/Lugar: Librería 80 Mundos

Fecha de inicio: 23-09-2025 / 6: 30 pm

Fecha de fin: 23-09-2025 / 8: 30 pm

Mi nombre es polvo, la más reciente novela del escritor cubano Amir Valle se presenta por primera vez en España, empezando por Alicante. Allí, la escritora española Mercedes Senent y el escritor cubano Antonio Álvarez Gil tendrán a cargo las palabras de presentación. En la librería alicantina “80 Mundos” estara Valle ese día para firmar libros y responder preguntas.