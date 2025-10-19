Presentación de la obra ‘Kassandra’ en Arca Images

Miami/Fecha de inicio: 16/10/2025

Fecha de fin: 26/10/2025

Lugar: The Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40th St, FL 33155

La obra teatral Kassandra, de Sergio Blanco, llevada a escena por el director Carlos Calderán e interpretada por la actriz cubana Ysmercy Salomó, se presenta en Arca Images, en Miami.

Sobre la puesta en escena, el dramaturgo y cineasta Juan Carlos Cremata dijo que la misma “relata los dolores y sinsabores del ser prostituta, visionaria, vencida, negada, ignorada, vejada y relegada por la guerra y la altivez de los hombres”. “Es como un descenso a los infiernos, un viaje infernal soltando carcajadas, sufriendo desmanes y engendrando miles de reflexiones, con esa "trabajadora de la calle" tan antigua y, al mismo tiempo, tan actual”, añadió.

Kassandra fue producida en colaboración con Miami-Dade County Auditorium y Roxy Theater Group. Sobre la obra, Carlos Calderán declaró a la prensa que en ella “reaparece la visita a los clásicos griegos como pulsión de la conducta humana”. Por su lado, Cremata especificó: “Es como un descenso a los infiernos, un viaje infernal soltando carcajadas, sufriendo desmanes y engendrando miles de reflexiones, con esa "trabajadora de la calle" tan antigua y, al mismo tiempo, tan actual”.