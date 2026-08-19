Presentación de ‘Veritas’ en el West New York Cultural Center

Nueva York/El West New York Cultural Center acoge una proyección especial de Veritas, documental del cineasta cubano Eliecer Jiménez Almeida, seguida de un encuentro de preguntas y respuestas con el director.

La película aborda la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 a través de los testimonios de veteranos de la Brigada 2506. Más de 60 años después de aquellos acontecimientos, sus protagonistas reconstruyen la preparación militar, los combates en Cuba, la derrota, el presidio y la posterior liberación. Más que una reconstrucción histórica convencional, Veritas indaga en las relaciones entre memoria e historia y en las huellas que la guerra, el exilio, la pérdida y el paso del tiempo dejaron en sus protagonistas.

El documental, de 67 minutos de duración, tuvo su estreno mundial en el Miami Film Festival y posteriormente ha formado parte de la programación de festivales y espacios como Documenta 15, Portobello Film Festival y el Festival de Cine INSTAR, entre otros. La fotografía y el guion son del propio Jiménez Almeida; la edición corresponde a Jorge Tuti Abello y al director, y la música original es de Sergio Valdés.

Nacido en Vertientes, Camagüey, en 1983, Eliecer Jiménez Almeida es cineasta y videoartista independiente. Estudió cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y participó en el programa de documentales del Sundance Institute. Fundó ikaik films en 2008 y su obra Persona fue exhibida en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.

La presentación del 22 de agosto permitirá además conversar directamente con el realizador sobre el proceso de creación de Veritas, la construcción de la memoria de Bahía de Cochinos y las experiencias de los miembros de la Brigada 2506 recogidas en el filme.