Proyección de ‘Amigos’ y conversación con Iván Acosta

Nueva York/El West New York Cultural Center acogerá la proyección de Amigos (1985), largometraje escrito y dirigido por el dramaturgo y cineasta cubano Iván Acosta, seguida de una conversación con el propio autor sobre la película y el contexto histórico que la inspiró. La actividad se desarrollará en español y con entrada libre.

Rodada en Miami hace cuatro décadas, Amigos está considerada como el primer largometraje realizado íntegramente en Estados Unidos por un equipo de cineastas, técnicos y actores cubanos exiliados. La película nació como respuesta a la imagen estereotipada de los refugiados del Mariel difundida en producciones como Scarface, y propone una mirada más humana sobre la experiencia migratoria de quienes llegaron a Florida en 1980.

La historia sigue a Ramón, un preso político que recupera la libertad durante el éxodo del Mariel y se instala en Miami acogido por un amigo de la infancia. Allí deberá enfrentarse a los prejuicios contra los llamados “marielitos”, mientras intenta encontrar trabajo, adaptarse a una nueva sociedad y reconstruir su vida gracias al apoyo de otros exiliados. La cinta está protagonizada por Rubén Rabasa, junto a Reynaldo Medina, Lucy Pereda, Lillian Hurst y Blanca de Abril.

El invitado de la velada, Iván Acosta (Santiago de Cuba, 1943), es uno de los nombres fundamentales de la cultura cubana en el exilio. Llegó a Estados Unidos en 1961 y fundó en 1972 el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Es autor de la célebre obra teatral El súper, cuya adaptación cinematográfica, dirigida por León Ichaso y Orlando Jiménez Leal, figura entre los títulos más influyentes del cine cubano producido fuera de la Isla. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia labor como escritor, dramaturgo, cineasta y promotor cultural.