Proyección del documental 'Libres x Derecho' en Castilla y León

España/Lugar: Teatro El Albéitar

Fecha de inicio: 20-10-2025 / 8:00 pm

Fecha de fin: 20-10-2025 9:30 pm

La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC) invita a la proyección de su documental Libres X Derecho, una obra que recoge, desde la voz de 14 familiares de personas presas políticas, lo ocurrido en Cuba tras el estallido popular del 11 de julio de 2021.

Dirigido por Kirenia Yalit Núñez, psicóloga y coordinadora de la MDJC, y con guion de María Matienzo, el filme cuenta además con la participación de 18 artistas que transformaron sus experiencias personales y las conversaciones con familiares de presos políticos en arte callejero, murales y otras intervenciones públicas.

🎟️ Entrada gratuita hasta completar aforo

Esta proyección forma parte del VIII Ciclo de Documentales y Derechos Humanos de Amnistía Internacional León.

Dirección: Av. Facultad de Veterinaria, 25 — León, Castilla y León, España