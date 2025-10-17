Proyección del documental 'La noche eterna de Cuba'

Washington/Lugar: Museo de las Víctimas del Comunismo

Fecha de inicio: 21-10-2025 / 5:30 pm

Fecha de fin: 21-10-2025 / 7:30 pm

Victims of Communism Memorial Foundation, el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), CasaCuba y el Centro FIU en Washington D.C., invita este martes 21 de octubre en el Museo de las Víctimas del Comunismo, a la proyección del documental Cuba’s Eternal Night (La noche eterna de Cuba).

Según la sinopsis divulgada, la película de 66 minutos “sigue a cinco cubanos durante dos trepidantes años, mientras luchan con[tra] la represión del Estado, la escasez de alimentos y medicinas y el éxodo masivo más grande que haya vivido la Isla”.

El filme también indaga en lo que ha ocurrido en Cuba “desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021 y la brutal respuesta del régimen”.

Dirección: 900 15th St. NW Washington, DC 20005