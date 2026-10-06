Quinto Salón de Arte Abstracto ‘Díaz Peláez’

Una cita que desde 2022 reúne a maestros y nuevas generaciones de una de las corrientes con mayor tradición dentro de las artes visuales cubanas.

La Habana/El Movimiento de Arte Abstracto Cubano (MAAC) y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) inauguran la quinta edición del Salón de Arte Abstracto Díaz Peláez, una cita que desde 2022 reúne a maestros y nuevas generaciones de una de las corrientes con mayor tradición dentro de las artes visuales cubanas.

El Salón lleva el nombre del escultor y profesor José Antonio Díaz Peláez (La Habana, 1924-1988), una figura relevante del abstraccionismo cubano y miembro del grupo Los Once, que en la década de 1950 contribuyó decisivamente a la expansión del arte no figurativo en la Isla. Díaz Peláez desarrolló desde aquellos años una sostenida obra escultórica abstracta, caracterizada por la experimentación con materiales como hierro, piedra, madera, cemento y yeso.

La primera edición del certamen se celebró en septiembre de 2022 en la Galería Belkis Ayón, entonces sede del Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez. De 156 obras presentadas al concurso fueron seleccionadas 48, con participación de creadores procedentes de diez provincias. Junto a las piezas concursantes se mostraron trabajos de maestros de la abstracción cubana como Pedro de Oráa y Julio Girona, y aquella edición estuvo dedicada al pintor Carlos Trillo.

Desde entonces, el encuentro ha ido ampliando su convocatoria. En su tercera edición, celebrada en 2024, reunió más de 50 piezas de 44 artistas finalistas, cubanos y extranjeros residentes en la Isla, con obras de pintura, dibujo, grabado y acuarela. Los primeros premios fueron compartidos por William Barranco, con Destellos de Aires, y Marian Valdés, con Códigos imprecisos.

Para esta quinta edición, los organizadores anuncian como principal novedad una sección especial de fotografía abstracta, incorporada en el marco del Noviembre Fotográfico. La propuesta amplía así el abanico de soportes del Salón para incluir imágenes que exploran formas, luces, texturas, geometrías y composiciones alejadas de la representación figurativa.

Según la convocatoria, desde su nacimiento el Díaz Peláez ha reunido a más de un centenar de artistas de todo el país y busca mantener un espacio de intercambio entre figuras históricas, creadores consolidados y las nuevas generaciones del abstraccionismo cubano. La edición de 2026 se traslada a la Galería L, en el Vedado, y reivindica una tradición artística que los organizadores recuerdan que cuenta entre sus representantes con siete Premios Nacionales de Artes Plásticas.