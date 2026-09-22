‘El reino de la imagen’: Lezama Lima y las artes visuales

La exposición reúne piezas procedentes de las colecciones de pintura del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Casa Museo José Lezama Lima.

La Habana/El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) inaugura El reino de la imagen, una exposición dedicada a José Lezama Lima (La Habana, 1910-1976) que propone acercarse a una faceta menos divulgada del autor de Paradiso: su relación con las artes visuales y su particular manera de ejercer la crítica de arte.

Curada por Roberto Cobas, la muestra ha sido concebida con motivo del 50 aniversario de la muerte de Lezama, ocurrida en La Habana el 9 de agosto de 1976. La conmemoración coincide además con los 60 años de la publicación de Paradiso, aparecida en Cuba en 1966 y convertida en la obra narrativa más conocida del escritor.

La exposición reúne piezas procedentes de las colecciones de pintura del Museo Nacional de Bellas Artes y de la Casa Museo José Lezama Lima para reconstruir los vínculos del poeta, novelista y ensayista con algunos de los creadores fundamentales del arte cubano. Obras y textos permitirán recorrer la relación de Lezama con artistas como Arístides Fernández, Víctor Manuel, Mariano Rodríguez, René Portocarrero, Amelia Peláez y Rafael Moreno, además del escultor Alfredo Lozano.

El recorrido se extiende también hacia el siglo XIX, con artistas como Vicente Escobar, Guillermo Collazo y Juana Borrero, sobre quienes Lezama escribió desde una perspectiva que se alejaba de la crítica estrictamente académica. Para el autor de La expresión americana, el comentario sobre una pintura podía convertirse en otra forma de creación: le interesaban tanto la obra como el pensamiento que la sostenía y su capacidad para dialogar con su propio universo poético.

Esa relación entre literatura y pintura ocupó un lugar importante en su producción ensayística. Un ejemplo fue El bodegón prodigioso, texto que posteriormente incorporó a Tratados en La Habana y que nació de su interés por una pintura de Juan Sánchez Cotán exhibida en Bellas Artes en 1958.

El propio título de la exposición remite a la centralidad que tuvo la imagen dentro del pensamiento lezamiano y recuerda El reino de la imagen, volumen publicado por Biblioteca Ayacucho en 1981 que reunió una amplia selección de su obra, desde cuentos y novelas hasta textos procedentes de Analecta del reloj, Tratados en La Habana, La cantidad hechizada y La expresión americana.

El reino de la imagen forma parte de las iniciativas que durante 2026 han vuelto sobre la obra y la trayectoria de Lezama con motivo de la doble efeméride de los 50 años de su fallecimiento y las seis décadas de Paradiso. La muestra permanecerá abierta en el Edificio de Arte Cubano hasta el 22 de noviembre.