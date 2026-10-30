Porno para Ricardo estrena el videoclip 'Ya no es tu fiesta'

Online/La banda cubana de punk rock Porno para Ricardo, fundada en La Habana en 1998 y conocida por su enfrentamiento frontal con el régimen cubano, estrena Ya no es tu fiesta, primer sencillo de su nuevo álbum, El Combinado, con el que celebra 28 años de trayectoria. La canción presenta el final del castrismo como el cierre de una mala fiesta, organizada por quienes impusieron su música y expulsaron a todos los que se negaron a seguirles el ritmo. "Más de lo que te tocaba bailaste ya", dice el estribillo.

El videoclip, producido por los propios músicos en 4K, combina animación 3D y acción real para trasladar esa metáfora al infierno. Un burócrata comunista baila solo en la torre de su castillo mientras los esqueletos de los oprimidos emergen de un mar de lava, se enfrentan a dos demonios armados con una hoz y un martillo y asaltan la fortaleza.

"Estamos sacando este nuevo disco, El Combinado, en saludo al 28.º aniversario de vida artística anticastrista de Porno para Ricardo", explica Ciro Díaz, guitarrista de la banda, que define el álbum como "una caldosa anti-CDR".

El disco completo se publicará el 27 de noviembre, mientras que el segundo adelanto, Mi amigo el lobo, llegará el 13 de noviembre. El nuevo sencillo estará disponible en las plataformas digitales y su lanzamiento coincide con la apertura de la preventa del álbum en Bandcamp.