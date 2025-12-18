El público podrá disfrutar de una presentación que combina monólogos, interacción con los asistentes y comentarios sobre la realidad cubana actual.

La Habana/El Centro Cultural El Cabildo acoge el espectáculo Con Rigo en la distancia, protagonizado por el humorista cubano Rigoberto Ferrera, un nombre clave en la escena humorística nacional. Popular por su trabajo en programas televisivos y por la creación de personajes memorables que han formado parte del imaginario popular, Ferrera ha sostenido una carrera marcada por la mezcla de humor costumbrista, sátira política y una fuerte capacidad para la improvisación.

El público podrá disfrutar de una presentación que combina monólogos, interacción con los asistentes y comentarios sobre la realidad cubana actual, siempre desde el humor punzante que caracteriza al artista. Entre anécdotas, referencias culturales y guiños a su trayectoria, el espectáculo busca conectar con quienes han seguido su trabajo durante décadas y también con quienes lo redescubren en el escenario.

El evento incluye, además, una rifa especial cuyo premio será una caja de cerveza, un incentivo añadido para quienes prefieren las noches animadas y participativas. Las reservas pueden realizarse mediante el teléfono +5350813470. El Cabildo ofrece un espacio cómodo, familiar y relajado para disfrutar del humor en vivo, lejos de la rutina diaria.

La cita promete una velada cargada de risas y complicidades en la que Ferrera desplegará su oficio escénico y su capacidad para moverse entre la ironía, la observación social y la chispa popular. Una oportunidad para reencontrarse con una figura esencial del humor cubano contemporáneo y cerrar el año con sus ocurrencias.