‘SinSENtido común’, un espectáculo con Rigoberto Ferrera

La Habana/El Centro Cultural El Cabildo acoge un espectáculo protagonizado por el humorista cubano Rigoberto Ferrera, un nombre clave en la escena humorística nacional, quien estará acompañado por Jorge Bacallao y Dany Quintero. Popular por su trabajo en programas televisivos y por la creación de personajes memorables que han formado parte del imaginario popular, Ferrera ha sostenido una carrera marcada por la mezcla de humor costumbrista, sátira política y una fuerte capacidad para la improvisación. Recientemente, sus cápsulas callejeras denunciando en clave de ironía la crisis con la recogida de la basura en La Habana, le han ganado el sobrenombre de "El látigo de Comunales".

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una presentación que combina monólogos, interacción con los asistentes y comentarios sobre la realidad cubana actual, siempre desde el humor punzante que caracteriza al artista. Entre anécdotas, referencias culturales y guiños a su trayectoria, el espectáculo busca conectar con quienes han seguido su trabajo durante décadas y también con quienes lo redescubren en el escenario.

La cita promete una velada cargada de risas y complicidades en la que Ferrera desplegará su oficio escénico y su capacidad para moverse entre la ironía, la observación social y la chispa popular. Una oportunidad para reencontrarse con una figura esencial del humor cubano contemporáneo y cerrar el año con sus ocurrencias. El cover para entrar al espectáculo es de 1.500 pesos.