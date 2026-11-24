Ferrera es conocido por su humor mordaz, sus personajes populares y su capacidad para convertir las contradicciones de la vida cotidiana cubana en situaciones cómicas.

Lugar: Restaurante La Fela, calle Nuestra Señora de Regla #4, entre Remedios y Calzada de Luyanó, Luyanó, Diez de Octubre, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2026, 11:00 p. m. Fecha de fin: 29 de noviembre de 2026, 12:00 am.

La Habana/El humorista cubano Rigoberto Ferrera presenta El látigo de Comunales, un espectáculo que tendrá lugar en el restaurante-bar La Fela, en la barriada habanera de Luyanó, el sábado 28 de noviembre.

Ferrera, conocido por su humor mordaz, sus personajes populares y su capacidad para convertir las contradicciones de la vida cotidiana cubana en situaciones cómicas, propone una noche de sátira y entretenimiento. Su trabajo se caracteriza por la observación de las costumbres, el lenguaje callejero y los absurdos de una realidad que ofrece abundante material para la comedia.

El título El látigo de Comunales juega con el nombre de los servicios encargados de la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos, un asunto particularmente sensible en la vida cotidiana de los cubanos, que viven entre montañas de basura acumulada y las consecuencias epidemiológicas de esta suciedad. La presentación promete una mirada humorística a las situaciones y personajes que forman parte del paisaje urbano cubano.

La función comenzará a las 11:00 p. m. en La Fela, establecimiento que combina restaurante, bar y terraza. Las reservaciones pueden realizarse a través del teléfono +5351950601.