Rigoberto Ferrera lleva su humor en vivo a La Fela

En los últimos tiempos, Ferrera ha ganado además una renovada visibilidad en las redes sociales con sus comentarios sobre problemas de la vida cotidiana en Cuba.

Lugar: La Fela, Nuestra Señora de Regla No. 4, entre Remedios y Calzada de Luyanó, Luyanó, Diez de Octubre, La Habana. Fecha de inicio: 25-09-2026, 11:00 pm.

La Habana/El humorista y actor cubano Rigoberto Ferrera regresa a los escenarios habaneros con una presentación en vivo en La Fela, espacio gastronómico y cultural de Luyanó que mantiene una programación habitual de espectáculos. El establecimiento, surgido en 1994 como una pequeña cafetería familiar fundada por Felicia Catalina Ponce Marín, cuenta actualmente con restaurante, cafetería y una terraza donde, de jueves a domingo, se presentan humoristas y otros artistas.

Graduado de Actuación en el Instituto Superior de Arte, Ferrera comenzó a vincularse con el movimiento humorístico cubano en la década de 1990. Su trayectoria incluye numerosos espectáculos unipersonales, además de trabajos en cine y televisión y una etapa como conductor del programa musical Lucas. A lo largo de los años ha desarrollado un estilo que mezcla actuación, improvisación, música, humor costumbrista y observación crítica de la realidad.

En los últimos tiempos, Ferrera ha ganado además una renovada visibilidad en las redes sociales con sus comentarios sobre problemas de la vida cotidiana en Cuba. Sus intervenciones acerca de la acumulación de basura en La Habana le han valido el apelativo de “el látigo de Comunales”, una referencia que también aparece destacada en el cartel de esta presentación. En julio pasado presentó en el Centro Cultural El Cabildo el espectáculo Cría cuervos y…, construido a partir de monólogos, interacción con el público y comentarios sobre la actualidad cubana.