La Habana/Lugar: Teatro Karl Marx

Fecha de inicio: 19-09-2025 / 9:00 pm

Fecha de fin: 21-09-2025 / 5:00 pm

El espectáculo La risa por delante, con sede habitual en la Nave Oficio de Isla, de los almacenes de San José de la avenida del puerto, se ha trasladado al Karl Marx "en aras de que mayor cantidad de personas pueden disfrutar de este proyecto".

Miguel Moreno, Osvaldo Doimadiós, Capitán Diez, Yamira Díaz y Carlos Gonzalvo, se mantendrán como los anfitriones del encuentro con el stand ut comedy cubano.