Robert Scheige presenta en Nueva York su tercer novela: 'The Ubiquitous They'

La Habana/Fecha de inicio: 2024-06-14

Fecha de fin: 2024-06-14

Horario: 19.00 horas (tiempo de Nueva York).

Ciudad: Nueva York.

Lugar: Centro Cultural Cubano de Nueva York.

Este viernes el escritor Robert Scheige presentará en Nueva York su nueva novela titulada The Ubiquitous They. Su tercer trabajo, luego de Benjamin (2015) yThe High Ones (2020), es un thriller de ciencia ficción ambientado simultáneamente en un Estados Unidos moderno y otro en una realidad post-apocalíptica.

El libro presenta a Sara Weyer, una matemática al borde de un gran avance: una forma de aprovechar la enorme “oscuridad” que existe entre los números. Pero algo se esconde en ese lugar. Algo que no debe ser encontrado.

Scheige tiene raíces cubanas y judías. Toda su familia materna es originaria de La Habana, a donde llegaron provenientes de Bielorrusia y Turquía. Residieron en Cuba durante varias generaciones, hasta que finalmente se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos para escapar del régimen de Fidel Castro.

El evento también se podrá seguir de manera virtual a través del siguiente enlace: https://us06web.zoom.us/j/89526024766