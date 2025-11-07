Matanzas/El Salón Provincial de Esculturas Codema celebra el 40 aniversario del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura (CODEMA), fundado en 1985, con una exposición colectiva en la Galería Provincial Pedro Esquerré.

El evento reúne obras de escultores destacados de la provincia y rinde homenaje a cuatro décadas de trabajo en favor del arte tridimensional en Cuba. Organizado por la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas y el propio CODEMA, el salón busca reconocer la trayectoria de los artistas locales y fortalecer la promoción del arte escultórico en el territorio.

La muestra, inaugurada en noviembre de 2025, permanecerá abierta al público hasta enero de 2026.

Dirección: Plaza de la Vigía. Matanzas