Seminario virtual: La China de Xi Jinping

plataforma online/Fecha de inicio: 7-10-2025 / 2:30 pm

Fecha de fin: 23-10-2025a 4:00 pm

El seminario, organizado conjuntamente por la Fundación Konrad Adenauer y CADAL, ofrece seis clases impartidas por expertos en política internacional, economía y derechos humanos.

Durante las sesiones se abordarán temas como el liderazgo de Xi Jinping, la estructura del poder en China, su estrategia global y su influencia creciente en América Latina.

Formulario de inscripción gratuita: (enlace aquí)