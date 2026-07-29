‘Sensación Azul’, de Reynerio Tamayo

La Rioja/El artista cubano Reynerio Tamayo inaugurará en Munilla, La Rioja, la exposición personal Sensación Azul, una muestra concebida como un homenaje visual al jazz y a sus raíces afroamericanas. La exposición forma parte de la programación cultural de la vigesimosegunda edición del festival Munijazz, uno de los encuentros jazzísticos más prestigiosos del norte de España, y permanecerá abierta durante todo el mes de agosto en el histórico Salón de Verano del Casino de Munilla.

La exposición reúne una selección de obras que Tamayo presentó el pasado enero en el Festival Actual de Logroño, junto con varias piezas inéditas realizadas especialmente para esta ocasión. A través de una paleta dominada por el azul, el artista explora los vínculos entre la pintura y la música, evocando los orígenes del jazz, el blues y otros géneros nacidos de la experiencia afroamericana. En sus lienzos aparecen figuras esenciales como Miles Davis, Charlie Parker y destacados representantes del jazz cubano, convertidos en protagonistas de un universo visual donde las constelaciones, el ritmo y la improvisación dialogan con el lenguaje pictórico.

Nacido en La Habana en 1968, Reynerio Tamayo es uno de los artistas cubanos contemporáneos de mayor proyección internacional. Pintor, escultor, dibujante y humorista gráfico, ha construido una obra marcada por la apropiación irónica de la historia del arte, el pop, el cómic y la cultura popular. Su trabajo combina virtuosismo técnico con una mirada crítica sobre el poder, el consumismo, los mitos culturales y la identidad, rasgos que le han permitido desarrollar un estilo propio reconocido en más de 34 exposiciones individuales y 150 muestras colectivas celebradas en Europa, América y Asia.

La inauguración contará con la participación musical de DJ Scarfacx, reforzando el diálogo entre las artes visuales y el jazz que inspira toda la muestra. La exposición complementa la programación de Munijazz, festival que del 14 al 16 de agosto reunirá en Munilla a músicos de ocho nacionalidades y siete conciertos gratuitos al aire libre, consolidando el vínculo entre la pintura de Tamayo y uno de los eventos culturales más importantes del verano riojano. Durante la presentación oficial del certamen, el artista aseguró que “La Rioja es ya mi segunda casa” y explicó que su propósito es que el público “no solo escuche el jazz, sino que también pueda vivirlo desde la pintura”.