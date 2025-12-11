El encuentro propone un análisis sobre la vigencia de sus ideas, su estrategia militar y su rol en la construcción del imaginario independentista.

Miami/La Westchester Regional Library acoge el simposio Maceo y su tenacidad, una cita dedicada a examinar el legado histórico, militar y ético de Antonio Maceo, figura clave de las guerras de independencia cubanas y símbolo de firmeza y coherencia patriótica. El encuentro propone un análisis contemporáneo sobre la vigencia de sus ideas, su estrategia militar y su rol en la construcción del imaginario independentista.

El panel contará con la participación de Antonio Calatayud, Frank Rodríguez, Diego Trinidad y Pedro Corzo, todos vinculados a estudios históricos, análisis político y la defensa de los valores democráticos de la nación cubana. La moderación estará a cargo de Julio M. Shiling, ensayista y analista político, quien guiará el diálogo sobre la relevancia del “Titán de Bronce” en los debates actuales sobre libertad, soberanía y resistencia cívica.

A lo largo del simposio se abordarán episodios esenciales de la vida de Maceo, desde su liderazgo en la Invasión de Oriente a Occidente hasta su negativa a aceptar pactos que limitaran la independencia plena. Asimismo, se reflexionará sobre cómo su pensamiento continúa inspirando a generaciones dentro y fuera de la Isla.

El evento tendrá lugar el jueves 18 de diciembre a las 5:30 p.m. y será transmitido en directo a través del sitio patriademarti.com, con entrada libre hasta completar el aforo.