Lugar: Sala de cine Iberia, Casa de América, Plaza de la Cibeles 1, Madrid, España Fecha de inicio: 17-11-2025, 5:00 p.m. Fecha de fin: 24-11-2025, 7:00 p.m.

Madrid/El documental Son para despertar a una negrita (2024), dirigida por Alejandro Gutiérrez Morales, se proyecta en Madrid del 17 al 24 de noviembre. La obra narra la entrañable relación entre el cantautor cubano Pablo Milanés y su hija, la también cantante y compositora Haydée Milanés, en siete episodios de diez minutos que van desde su infancia, su vocación y su herencia musical. ￼

Esta proyección, con entrada libre hasta completar aforo de 45 localidades, ofrece al público la oportunidad de sumergirse en un retrato de música, memoria y afecto, en el que “el arte como forma de vida” se convierte en el hilo conductor de una historia familiar y artística. ￼

Se trata de una oportunidad especial para los interesados en la música cubana.