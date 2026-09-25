‘Sueño con Martí en la Alameda’ por el Mes de la Herencia Hispana

Miami/La figura y el legado de José Martí sirven de inspiración a Sueño con Martí en la Alameda, un ballet en un acto que se presentará en el Lehman Theater del Miami Dade College como parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana. La jornada se extenderá entre las 11:00 am y las 7:00 pm y combina la evocación martiana con la danza y las artes escénicas.

La propuesta tiene una marcada ambientación histórica y simbólica. La actividad está impulsada por la Fundación Apogeo para el Arte Público Global, organización miamense vinculada desde hace años a la promoción de las artes escénicas y particularmente del ballet. En la convocatoria aparecen también como participantes o colaboradores Cuban Classical Ballet of Miami, Miami-Dade County Cultural Affairs y Miami Dade College North Campus. La trayectoria de Apogeo incluye una presencia continuada en la difusión y crítica de la danza clásica en el sur de Florida.

El escenario será el Lehman Theater, ubicado dentro del North Campus de Miami Dade College. El recinto se encuentra en el 11380 NW 27th Ave., en Miami, y acoge habitualmente espectáculos, conciertos y actividades culturales y académicas de la institución.