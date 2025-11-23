La Habana/La galería El Apartamento inaugura Suspiros de arena, la más reciente exposición personal del artista cubano Arlés del Río, una figura central del arte contemporáneo en la Isla y conocido internacionalmente por muestras como La necesidad de otros aires o sus intervenciones públicas realizadas en Miami y La Habana. Su trabajo, frecuentemente atravesado por temas como la vigilancia, las fronteras y la fragilidad de la existencia, ha sido exhibido en instituciones como la Robert Miller Gallery, Nueva York, Brigade Gallery, Copenhague, y diversas bienales y ferias internacionales.

En Suspiros de arena, Del Río desplaza su poética habitual hacia un gesto todavía más íntimo: dibujos que parecen surgir del propio suelo, como si el artista dejara que la materia —en este caso, la arena— respirara. “Es una práctica de atención plena donde el cuerpo, la materia y el tiempo se funden”, afirma. No busca imponer una forma, sino permitir que esta emerja, revelando la memoria del movimiento y la fragilidad del instante. Cada pieza funciona como una huella detenida, un homenaje a lo impermanente que simultáneamente aspira a fijarse en la memoria del lienzo.

La curaduría de Jorge Peré coloca estas obras dentro de un diálogo con la tradición del land art y con la sensibilidad minimalista presente en buena parte de la obra previa del artista, destacando cómo la aparente sencillez contiene capas de significado vinculadas al tiempo, la erosión y la presencia.

Fundada en 2015, El Apartamento es una de las galerías independientes más activas y propositivas del país, con sedes en La Habana, Madrid y Miami. Su programa expositivo reúne a algunos de los creadores cubanos más relevantes de los últimos años y ha logrado insertar su trabajo en circuitos internacionales de alto impacto.

La exposición abre al público el jueves 27 de noviembre a las 6:00 p.m. y permanecerá disponible durante las semanas siguientes en la sede de la galería en El Vedado.