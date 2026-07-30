Taller ‘El cuerpo como territorio’

El curso está dirigido a fotógrafos, artistas visuales, estudiantes de arte y personas interesadas en las representaciones contemporáneas del cuerpo.

Lugar: Fototeca de Fábrica de Arte Cubano (FAC), Calle 26, esquina a 11, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 4-08-2026, 2:00 p.m. Fecha de fin: 13-08-2026, 4:00 p.m. (sesiones los días 4, 6, 11 y 13 de agosto).

La Habana/La Fototeca de Fábrica de Arte Cubano acogerá el taller teórico-práctico El cuerpo como territorio, impartido por el fotógrafo cubano Yuri Obregón. A lo largo de cuatro encuentros, los participantes explorarán el cuerpo como un espacio de identidad, memoria, poder y metáfora, combinando el estudio de referentes de la fotografía contemporánea con ejercicios de creación orientados al desarrollo de un lenguaje visual propio.

Dirigido a fotógrafos, artistas visuales, estudiantes de arte y personas interesadas en las representaciones contemporáneas del cuerpo, el curso propone ir más allá del retrato convencional para reflexionar sobre el cuerpo como herramienta narrativa y conceptual. Según sus organizadores, la intención no es únicamente fotografiar cuerpos, sino aprender a pensar con ellos y convertir la imagen en un vehículo de exploración artística.

El taller está destinado a mayores de 18 años, la participación es gratuita y las plazas son limitadas. La iniciativa es organizada por Patricia Silverio a través del proyecto FotoFAC.

Información e inscripciones: cubafotofac@gmail.com.