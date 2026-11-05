Teatro Pálpito presenta la comedia 'Pareja abierta' en Matanzas

Una comedia sobre los límites del amor, los celos y la libertad en las relaciones de pareja llega al Café Teatro Biscuit con dos funciones nocturnas.

Matanzas/La compañía Teatro Pálpito llega a Matanzas con Pareja abierta, una comedia sobre los límites del amor y la libertad de amar, que tendrá dos funciones en el Café Teatro Biscuit, sede del grupo El Portazo.

La puesta en escena aborda las contradicciones de las relaciones sentimentales, los celos y las tensiones que surgen cuando una pareja intenta redefinir las reglas de su convivencia. El humor sirve como vehículo para reflexionar sobre la fidelidad, la independencia personal y las diferencias entre lo que cada miembro de la pareja entiende por libertad.

Las presentaciones tendrán lugar en uno de los espacios más activos de la escena alternativa matancera. El Café Teatro Biscuit, ubicado junto al Parque de la Libertad, es la sede de El Portazo, agrupación fundada en 2011 y conocida por sus espectáculos que combinan teatro, música, cabaret y una mirada crítica a la sociedad cubana.

La visita de Teatro Pálpito incorpora una nueva propuesta a la programación del local, que se ha convertido en punto de encuentro para los espectadores interesados en las artes escénicas contemporáneas.