Miami/El fotógrafo Juan Carlos Alom y el artista visual Geandy Pavón, ambos figuras imprescindibles del arte cubano contemporáneo, presentan en Miami The Feeling + Positive Project, una investigación visual que combina memoria, archivo y resistencia creativa a través de la tradición de la cámara minutera. La muestra se realiza gracias a la invitación de la Fundación de Arte Aluna y la Miami Observatorio Fotográfico, en el marco de la Semana de Art Basel.

En The Feeling + Positive Project, Alom y Pavón —ambos referentes en la fotografía cubana contemporánea— construyen un puente entre técnicas casi desaparecidas y la pulsión documental de la diversidad cultural y social. Ambos han recuperado y reconstruido manualmente una cámara minutera, ese dispositivo callejero que marcó la fotografía popular en Cuba y buena parte de América Latina durante décadas.

El opening tendrá lugar el 29 de noviembre, pero la propuesta se extiende más allá del espacio expositivo: los artistas realizarán sesiones de retratos en la calle durante toda la semana, en 15th Avenue y en el parque junto al Miami Beach Convention Center, invitando al público a formar parte de un archivo vivo que recoge rostros, gestos y presencias de la comunidad cubana y latinoamericana en Miami.

La muestra combina procedimientos analógicos, performance y archivo, insistiendo en la persistencia de la imagen como testimonio político y afectivo. Para quienes viven en la ciudad o lleguen por Art Basel, esta es una ocasión excepcional para interactuar con dos creadores cuyo trabajo ha dialogado durante años con la memoria insular, el exilio y la creación desde los márgenes.